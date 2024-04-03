Adana Demirspor kalecisi Shahruddin Magomedaliev kariyeri ve biyografisi
Adana Demirspor'un kalecisi Shahruddin Magomedaliev'in hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Rusya doğumlu ve Azerbaycan milli takımında oynayan Magomedaliev'in futbol serüveni...
Adana Demirspor'un kalecisi Shahruddin Magomedaliev, futbol kariyerine Rusya'da başladı ve şimdi Azerbaycan milli takımında boy gösteriyor. İşte, Magomedaliev'in hayatı ve kariyeri hakkında detaylar...
SHAHRUDDIN MAGOMEDALIEV KİMDİR?
12 Haziran 1994'te doğmuştur. Rusya'da doğmuştur. Süper Lig Adana Demirspor'da kaleci ve profesyonel futbolcudur.
SHAHRUDDIN MAGOMEDALIEV FUTBOL HAYATI
Magomedaliev, futbol kariyerine Azerbaycan'da devam etti. Sumgayıt formasıyla ilk maçına Azerbaycan Premier Ligi'nde çıktı ve performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Karabağ ile de sözleşme imzalayan Magomedaliev, Azerbaycan futbolunda adını duyurdu.
Magomedaliev, kariyerinde önemli bir dönemeç olan UEFA Avrupa Ligi'nde de boy gösterdi. Lüksemburg kulübü F91 Dudelange ile oynanan maçta forma giyen Magomedaliev, Avrupa futbol sahnesinde de kendini kanıtladı.