Adana Demirspor kalecisi Shahruddin Magomedaliev kariyeri ve biyografisi

03 Nisan 2024 22:09 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 22:12

Adana Demirspor'un kalecisi Shahruddin Magomedaliev, futbol kariyerine Rusya'da başladı ve şimdi Azerbaycan milli takımında boy gösteriyor. İşte, Magomedaliev'in hayatı ve kariyeri hakkında detaylar...

SHAHRUDDIN MAGOMEDALIEV KİMDİR?

12 Haziran 1994'te doğmuştur. Rusya'da doğmuştur. Süper Lig Adana Demirspor'da kaleci ve profesyonel futbolcudur.

SHAHRUDDIN MAGOMEDALIEV FUTBOL HAYATI

Magomedaliev, futbol kariyerine Azerbaycan'da devam etti. Sumgayıt formasıyla ilk maçına Azerbaycan Premier Ligi'nde çıktı ve performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Karabağ ile de sözleşme imzalayan Magomedaliev, Azerbaycan futbolunda adını duyurdu.

Magomedaliev, kariyerinde önemli bir dönemeç olan UEFA Avrupa Ligi'nde de boy gösterdi. Lüksemburg kulübü F91 Dudelange ile oynanan maçta forma giyen Magomedaliev, Avrupa futbol sahnesinde de kendini kanıtladı.