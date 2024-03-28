AK Parti Pendik Belediye Başkan adayı Ahmet Cin'in hayatı ve siyasi kariyeri

28 Mart 2024 14:48 - Güncelleme : 28 Mart 2024 15:18

Gündemde yer alan isimlerden birisi olan AK Parti Pendik Belediye Başkan adayı Ahmet Cin'in hayatı ve kariyeri insanlar tarafından araştırılıyor. Yerel seçimlerin yaklaşması ile birlikte insanların sayısı da giderek artmaya başladı. İşte hayatı ve kariyeri...

AHMET CİN KİMDİR?

Ahmet Cin 1966 yılında Sakarya'da dünyaya geldi. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olan Ahmet Cin askerliğini ise Amasya'da yaptı. Üniversiteden sonra iş hayatına atılan ve mali müşavirlik yapan Ahmet Cin, Pendik'te mühendislik plastikleri imalatı ve ihracat yapan bir şirkette yönetim kurulu başkanlığı yaptı. Siyasi hayatına ise Refah Partisi Pendik İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği ile başladı. Fazilet Partisi'nde Pendik İlçe Başkan Yardımcılığı görevini sürdürdü.

1999 yerel seçimlerinde ise Fazilet Partisi'nden Pendik Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi seçildi. Aynı yıllarda Pendik Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. AK Parti'de 2012 yılında İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. Yedi yıl boyunca görevini sürdüren Ahmet Cin 1. Bölge Teşkilatlardan Sorumlu İl Yönetim Kurulu Üyeliği, Halkla İlişkilerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı, Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı, Siyasi Hukuki İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı ve Vekilliği görevi yaptı.

Pendikspor Kulübü Başkanlığı ve Sivil Toplum Kuruluşlarından aktif olarak görev aldı. 2005 yılından beri de Pendik Sanayici ve İşadamları Derneğinde (PESİAD) Kurucu Başkanlık ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yapmaktadır. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde ise AK Parti'den Pendik Belediye Başkan adayı oldu ve kazandı.

Ahmet CİN EVLİ Mİ?

Ahmet Cin evli ve üç çocuk babasıdır.