Bağımsız Türkiye Partisi Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Seçil Mumcuoğlu'nun hayatı ve biyografisi

15 Mart 2024 16:34 - Güncelleme : 15 Mart 2024 16:50

2024 yerel seçimlerinde aday olan Bağımsız Türkiye Partisi Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Seçil Mumcuoğlu'nun kariyer hayatı ve vaatleri vatandaşlar tarafından merak konusu oluyor. Seçil Mumcuoğlu kimdir, kaç yaşında, memleketi neresi? Aydın için vaatleri neler? Seçil Mumcuoğlu'nun eğitim durumu nedir, hangi okullardan mezun oldu? Evli mi? Seçil Mumcuoğlu'nun hayatı hakkında bilgiler ve detayları sizler için derledik

SEÇİL MUMCUOĞLU KİMDİR?

Makine Mühendisliği eğitimi alan Seçil Mumcuoğlu üniversite mezunudur. BTP'den Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Seçil Mumcuoğlu ayrıca Bağımsız Türkiye Partisi Kadın Kolları Başkanıdır.