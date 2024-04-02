Bahar dizisi Çağla kim? Elit Andaç Çam yer aldığı projeler ve biyografisi

02 Nisan 2024 22:56 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 22:58

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar'da Çağla karakterini canlandıran isim izleyicilerin dikkatini çekiyor. Yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği ve Neslihan Yeşilyurt'un yönetmen koltuğunda olduğu dizi, izleyiciler tarafından heyecanla takip ediliyor. Bahar dizisindeki Çağla karakterini canlandıran oyuncuyla ilgili merak edilenler...

BAHAR DİZİSİNDE ÇAĞLA KİMDİR?

Bahar dizisindeki Çağla karakterini Elit Andaç Çam canlandırıyor.

ELİT ANDAÇ ÇAM KİMDİR?

Elit Andaç Çam, 8 Ağustos 1988'de Malatya'da doğdu. Eğitimini ODTÜ Sosyoloji Bölümü'nde tamamlayan Çam, oyunculuk alanında Kadir Has Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimi aldı. Kariyerine çeşitli projelerde rol alarak başlayan Çam, Bahar dizisiyle 2024 yılında dikkatleri üzerine çekti. Daha önce Terapist, Ex Aşkım, Savaşçı, Bize Müsaade gibi yapımlarda yer aldı.