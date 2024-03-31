Büyük Birlik Partisi'nin Sivas Belediye Başkan adayı Adem Uzun'un hayatı ve biyografisi

31 Mart 2024 22:14 - Güncelleme : 31 Mart 2024 22:22

Türkiye'de yerel seçim heyecanı son hızla devam ederken Büyük Birlik Partisi'nin Sivas adayı olan Adem Uzun ile ilgili merak edilenler nereli, kimdir gibi sorularla araştırılıyor. Vatandaşın gündeminde yer alan isimler arasında olan Uzun'un hayatı ve biyografisi...

ADEM UZUN KİMDİR?

1980 senesinde Sivas'ta dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Sivas'ta tamamladıktan sonra lisans eğitimini Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünde tamamladı. Yüksek lisans ve doktora eğitimlerini Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde tamamlayan Uzun, 2014 ve 2022 seneleri aralığında Sivas Bilim ve Sanat Merkezinde müdürlük görevini yerine getirdi. 2022 senesinden beridir öğretim üyesi olarak görev yapan isim Cumhuriyet Üniversitesi'nden belediye başkan adaylı olabilmek için istifa etti. Evli ve iki çocuk babası olan Uzun iyi derecede İngilizce bilmektedir.