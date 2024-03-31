CHP Adıyaman Belediye Başkan adayı Abdurrahman Tutdere'nin hayatı ve biyografisi

31 Mart 2024 23:18 - Güncelleme : 31 Mart 2024 23:23

Son zamanlarda adını sıklıkla duyduğumuz Abdurrahman Tutdere hakkında kimdir, kaç yaşında ve nereli soruları araştırıldı. 31 Mart yerel seçim heyecanı yaşanırken vatandaşlar Tutdere'nin biyografisini merak ediyor. Detaylar...

ABDURRAHMAN TUTDERE KİMDİR?

1976 yılında dünyaya gelmiştir. Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesinden mezun olan isim 2001 senesinden beridir serbest avukatlık ve uzman arabuluculuk yapmıştır. Türkiye Barolar Birliği Çocuk Hakları Kurulu'nda görev alan Tutdere, 1988 senesinde CHP Adıyaman İl Gençlik Kollarında siyasi hayatına başladı. Adıyaman teşkilatında İl Disiplin Kurulu Başkanlığı, İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve İl Sekreterliği yaptı ve birçok kez il ve ilçe kurultay delegeliği görevlerinde bulunmuştur. 2023 genel seçimlerinde CHP'den Adıyaman milletvekili olarak seçilmiştir. 2024 yerel seçiminde CHP'den Adıyaman belediye başkan adayı oldu.