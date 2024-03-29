CHP İstanbul Adalar Belediye Başkan Adayı Ali Ercan Akpolat'ın hayatı ve biyografisi

29 Mart 2024 09:18 - Güncelleme : 30 Mart 2024 12:12

Son günlerde adını sıklıkla duyduğumuz kişiler arasında olan Ali Ercan Akpolat'ın kim olduğu araştırılıyor. Kimdir sorusu araştırılırken hangi görevlerde bulunduğu da merak edildi. İşte detaylar...

ALİ ERCAN AKPOLAT KİMDİR?

Siyasi hayatına 18 yaşında başlayan Akpolat, CHP İstanbul Adalar Belediye Başkan adayıdır. CHP İlçe Başkanlığı, Adalar Belediye Başkan Yardımcılığı ve CHP İstanbul İl Başkan Yardımcılığı gibi görevlerde bulundu. 3 Yıldız Usta Balıkadam lisansına sahiptir ve balıkçılıkla yakından ilgilenmektedir. Evli ve 2 çocuk sahibidir.