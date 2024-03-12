CHP Edirne Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Filiz Gencan Akın'ın biyografisi ve vaatleri

12 Mart 2024 21:27 - Güncelleme : 12 Mart 2024 21:32

CHP Edirne Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Filiz Gencan Akın kim, kaç yaşında, aslen nereli? Edirne'den aday olan Belediye Başkan Adayı Filiz Gencan Akın'ın mesleği, eğitim durumu nedir? Edirne için vaatlerini açıkladı mı? Arama motorlarında belediye başkanlarının biyografileri ön plana çıkıyor. CHP Edirne Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Filiz Gencan Akın'ın hayatına dair merak edilenler içeriğimizde

FİLİZ GENCAN AKIN KİMDİR?

Filiz Gencan Akın, 2024 yerel seçimlerinde CHP Edirne Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.