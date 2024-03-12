12 Mart 2024 21:27 - Güncelleme : 12 Mart 2024 21:32
CHP Edirne Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Filiz Gencan Akın'ın biyografisi ve vaatleri
CHP Edirne Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Filiz Gencan Akın kimdir? 2024 yerel seçimler kapsamında belediye başkan adaylarının biyografilerl ön plana çıkmakta. Edirne Büyükşehir Belediye Başkan Adayı kimdir? Filiz Gencan Akın kim, kaç yaşında, aslen nereli? İşte, hayatı ve biyografisi
Editör: Canan Kemikli / Kaynak: TGRT HABER
CHP Edirne Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Filiz Gencan Akın kim, kaç yaşında, aslen nereli? Edirne'den aday olan Belediye Başkan Adayı Filiz Gencan Akın'ın mesleği, eğitim durumu nedir? Edirne için vaatlerini açıkladı mı? Arama motorlarında belediye başkanlarının biyografileri ön plana çıkıyor. CHP Edirne Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Filiz Gencan Akın'ın hayatına dair merak edilenler içeriğimizde
FİLİZ GENCAN AKIN KİMDİR?
Filiz Gencan Akın, 2024 yerel seçimlerinde CHP Edirne Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.
Kaynak: TGRT HABER