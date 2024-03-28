AK Parti İzmir Torbalı Belediye Başkan Adayı Özgür Erman Çağlar kimdir? Hayatı ve biyografisi

28 Mart 2024 15:45 - Güncelleme : 29 Mart 2024 17:23

47 yaşında, evli ve bir çocuk babası olan Çağlar’ın hayatı araştırılıyor. Belediye Başkan Adayının özgeçmişine dair merak edilen konuların detayları haberimizde. Özgür Erman Çağlar’ın seçim vaatleri neler?

ÖZGÜR ERMAN ÇAĞLAR KİMDİR?

Tarih öğretmeni bir baba ve edebiyat öğretmeni bir annenin 3.evladı olan Çağlar 1977 yılında İzmir Torbalı’da doğmuştur. İlköğretimini Torbalı Cengiz Topel İlkokulunda, ortaöğretim ve liseyi Torbalı Lisesi’nde tamamlamıştır. Üniversite hayatına Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanarak başlamıştır. Lisans eğitimini tamamlayınca serbest avukatlık yapmaya başlamıştır.

Gençlik yıllarında çeşitli sivil toplum kuruluşlarının yönetiminde yer aldı.

1999’da futbola ilgisinden dolayı doğduğu ilçenin spor kulübü Torbalısporda yönetim kurulu üyeliği görevine başlayıp 2006 yılında Torbalıspor Kulüp Başkanlığı görevine getirilmiştir.

2014 yılında Torbalı Belediye Meclis üyeliği görevine seçilmiş aynı zamanda İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği görevini yapmıştır.

TORBALI’YA VAATLERİ

Torbalı’nın geleceğe koşan mutlu bir kent haline gelmesi için canla başla çalışacağını belirten Çağlar 2035 yılında Torbalı’nın İzmir’in en büyük üç ilçesinden biri olacağını söylemiştir.