AK Parti MHP İzmir Tire Belediye Başkan Adayı Arif Demirkan kimdir? Hayatı ve Biyografisi

28 Mart 2024 14:52 - Güncelleme : 29 Mart 2024 17:19

45 yaşında evli ve bir çocuk babası olan Demirkan’ın hayatı merak ediliyor. Belediye Başkan Adayının özgeçmişine dair detaylar haberimizde bulunmaktadır. Arif Demirkan aslen nereli?

ARİF DEMİRKAN KİMDİR?

1979 yılında İzmir’in Tire ilçesinde doğmuştur. Tire Şehitleri Anma ve Yaşatma Derneği’nin kurucu başkanıdır. 2019 yılında MHP’den belediye meclis üyesi olarak seçildi. 2020 yılında Milliyetçi Hareket Partisi’nin ilçe başkanlığına getirildi.