DEM PARTİ Adıyaman Belediye Başkan adayı Mehmet Bahattin Bilgin'ın hayatı ve biyografisi

31 Mart 2024 16:11 - Güncelleme : 31 Mart 2024 16:14

31 Mart 2024 yerel seçimleri için hazırlıklarını sürdüren Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Adıyaman Belediye Başkan adaylarını duyurdu. Partinin adayı Mehmet Bahattin Bilgin, Adıyaman'ın geleceği açısından merak ediliyor. İşte Mehmet Bahattin Bilgin'in hayatı ve biyografisi...

MEHMET BAHATTİN BİLGİN KİMDİR?

DEM Parti'nin Adıyaman Belediye Başkan adayı Mehmet Bahattin Bilgin, 31 Mart yerel seçimlerinde partisinin temsilcisi olarak halkın karşısına çıkıyor.