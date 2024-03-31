31 Mart 2024 16:19 - Güncelleme : 31 Mart 2024 16:20
DEM PARTİ Muş Belediye Başkan adayı Sırrı Söylemez'ın hayatı ve biyografisi
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Muş Belediye Başkan adayını açıkladı. Sırrı Söylemez, seçimlerde DEM Parti'nin Muş'taki temsilcisi olarak görev alacak. İşte Sırrı Söylemez'in hayatı ve biyografisi...
Editör: TGRT Haber / Kaynak: TGRT Haber
DEM Parti, 31 Mart 2024 yerel seçimleri için Muş Belediye Başkan adayını duyurdu. Partinin adayı Sırrı Söylemez, kentte uzun yıllar çeşitli görevlerde bulunmuş deneyimli bir isim olarak öne çıkıyor. İşte Sırrı Söylemez'in hayatı ve biyografisi...
EĞİTİM VE MESLEK HAYATI
Sırrı Söylemez, 1966 yılında Muş merkezde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Muş'ta tamamlayarak daha sonra Fırat Üniversitesi'nde eğitim aldı. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünde uzun yıllar görev yapan Söylemez, emekli olduktan sonra Muş merkezde esnaflık yapmaya başladı.
AİLE HAYATI
Sırrı Söylemez, evli ve üç çocuk babasıdır.
Kaynak: TGRT Haber