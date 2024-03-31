DEM PARTİ Muş Belediye Başkan adayı Sırrı Söylemez'ın hayatı ve biyografisi

31 Mart 2024 16:19 - Güncelleme : 31 Mart 2024 16:20

DEM Parti, 31 Mart 2024 yerel seçimleri için Muş Belediye Başkan adayını duyurdu. Partinin adayı Sırrı Söylemez, kentte uzun yıllar çeşitli görevlerde bulunmuş deneyimli bir isim olarak öne çıkıyor. İşte Sırrı Söylemez'in hayatı ve biyografisi...

EĞİTİM VE MESLEK HAYATI

Sırrı Söylemez, 1966 yılında Muş merkezde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Muş'ta tamamlayarak daha sonra Fırat Üniversitesi'nde eğitim aldı. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünde uzun yıllar görev yapan Söylemez, emekli olduktan sonra Muş merkezde esnaflık yapmaya başladı.

AİLE HAYATI

Sırrı Söylemez, evli ve üç çocuk babasıdır.