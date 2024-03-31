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Ramazan Vuslat
Haberler>Biyografi>DEM PARTİ Muş Belediye Başkan adayı Sırrı Söylemez'ın hayatı ve biyografisi
31 Mart 2024 16:19 - Güncelleme : 31 Mart 2024 16:20

DEM PARTİ Muş Belediye Başkan adayı Sırrı Söylemez'ın hayatı ve biyografisi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Muş Belediye Başkan adayını açıkladı. Sırrı Söylemez, seçimlerde DEM Parti'nin Muş'taki temsilcisi olarak görev alacak. İşte Sırrı Söylemez'in hayatı ve biyografisi...

Editör: TGRT Haber / Kaynak: TGRT Haber
DEM PARTİ Muş Belediye Başkan adayı Sırrı Söylemez&#039;ın hayatı ve biyografisi

DEM Parti, 31 Mart 2024 yerel seçimleri için Muş Belediye Başkan adayını duyurdu. Partinin adayı Sırrı Söylemez, kentte uzun yıllar çeşitli görevlerde bulunmuş deneyimli bir isim olarak öne çıkıyor. İşte Sırrı Söylemez'in hayatı ve biyografisi...

EĞİTİM VE MESLEK HAYATI

Sırrı Söylemez, 1966 yılında Muş merkezde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Muş'ta tamamlayarak daha sonra Fırat Üniversitesi'nde eğitim aldı. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünde uzun yıllar görev yapan Söylemez, emekli olduktan sonra Muş merkezde esnaflık yapmaya başladı.

AİLE HAYATI

Sırrı Söylemez, evli ve üç çocuk babasıdır.

Kaynak: TGRT Haber
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