DEM PARTİ Şırnak Belediye Başkan adayı Turan Saltan'ın hayatı ve biyografisi

31 Mart 2024 16:03 - Güncelleme : 31 Mart 2024 16:06

DEM Parti, 31 Mart 2024 yerel seçimlerine hazırlıklarını sürdürürken, adaylarını belirleme sürecini tamamladı. Partinin Şırnak Belediye Başkan adayı olarak Turan Hacı Saltan seçildi. Saltan, parti için önemli bir isim olarak öne çıkıyor. İşte Turan Hacı Saltan'ın hayatı ve biyografisi...

TURAN HACI SALTAN KİMDİR?

DEM Parti'nin Şırnak Belediye Başkan adayı Turan Hacı Saltan, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında partisinin adayı olarak belirlendi. Saltan, partinin temsil ettiği değerleri ve hedefleri doğrultusunda Şırnak halkına hizmet etmeyi amaçlıyor.