Deva Partisi Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Erkan İrven'in hayatı ve biyografisi

14 Mart 2024 14:21 - Güncelleme : 14 Mart 2024 14:27

Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı kimdir? Yerel seçimler kapsamında belediye başkan adaylarının biyografileri, seçim çalışmaları dikkat çekiyor. Deva Partisi Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Erkan İrven kim, kaç yaşında, nereli? Erkan İrven'in eğitim durumu ve mesleği nedir? Erkan İrven'in biyografisi ve kariyer hayatına dair merak edilenleri sizler için cevapladık

ERKAN İRVEN KİMDİR?

Erkan İrven, 2024 yerel seçimlerinde Deva Partisi Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.