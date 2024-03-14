14 Mart 2024 14:21 - Güncelleme : 14 Mart 2024 14:27
Deva Partisi Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Erkan İrven'in hayatı ve biyografisi
2024 yerel seçimlerinde aday olan Deva Partisi Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Erkan İrven kim olduğu ve kariyer hayatı araştırılıyor. Van'dan aday olan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Erkan İrven kim, kaç yaşında, memleketi neresi? Van için vaatleri neler? İşte, hayatı ve biyografisi
Editör: Canan Kemikli / Kaynak: TGRT HABER
Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı kimdir? Yerel seçimler kapsamında belediye başkan adaylarının biyografileri, seçim çalışmaları dikkat çekiyor. Deva Partisi Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Erkan İrven kim, kaç yaşında, nereli? Erkan İrven'in eğitim durumu ve mesleği nedir? Erkan İrven'in biyografisi ve kariyer hayatına dair merak edilenleri sizler için cevapladık
ERKAN İRVEN KİMDİR?
Erkan İrven, 2024 yerel seçimlerinde Deva Partisi Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.
Kaynak: TGRT HABER