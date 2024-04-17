Duygu Nebioğlu ikizi Sevgi Nebioğlu kimdir?

17 Nisan 2024 11:39 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 11:53

Duygu Nebioğlu'nun Metin Akpınar'ın kızı olduğu gerçeği, medyada büyük yankı uyandırdı. Ancak şimdi bir kez daha dikkatler, Nebioğlu ailesinin diğer üyesi olan ikiz kardeşi Sevgi Nebioğlu'na çevrildi. İşte, Duygu Nebioğlu'nun ikizi Sevgi Nebioğlu'nun hayatına dair detaylar...

Duygu Nebioğlu ve Sevgi Nebioğlu, ünlü tiyatrocu Metin Akpınar'ın ikiz kızlarıdır.

Metin Akpınar ve Göksel Özdoğdu'nun uzun yıllara dayanan mutlu bir evliliği olduğu düşünülüyordu. Ancak, Duygu Nebioğlu'nun ortaya çıkmasıyla bu durum değişti.

Mahkeme, DNA testlerini de inceleyerek Duygu Nebioğlu'nun Akpınar'ın kızı olduğuna hükmetti.

Duygu ve Sevgi Nebioğlu, 1988 yılında Antalya'da doğdu ve Nebioğlu ailesi tarafından 1994 yılında evlat edinildi.

Babalarının Metin Akpınar olduğunu 21 yaşında öğrendiler.

Babalık davasını kazanmalarıyla resmen babası olarak tescillendi.

Duygu Nebioğlu ve Sevgi Nebioğlu ikiz kardeşlerdir ve 35 yaşındadırlar.