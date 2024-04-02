Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Selim İmamoğlu hayatı ve biyografisi

02 Nisan 2024 18:29 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 18:31

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ailesi, özellikle büyük oğlu Selim İmamoğlu'nun hayatıyla ilgi odağı haline geldi. Selim İmamoğlu'nun yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. İşte Selim İmamoğlu'nun biyografisi...

SELİM İMAMOĞLU KİMDİR?

Ekrem İmamoğlu'nun büyük oğlu Mehmet Selim İmamoğlu, 1997 yılında doğmuştur. Yeşilköy Anadolu Lisesi'nden dereceyle mezun olduktan sonra lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi'nde İnşaat Mühendisliği bölümünde tamamlamıştır. Lisans eğitimi sırasında fizik alanında da öğrenim görmüştür. Mezuniyetinin ardından yurtdışında staj yapmış ve şu anda Arçelik Global'de çalışmaktadır.

KARİYER VE ÖZEL HAYATI

Selim İmamoğlu, lisans eğitimini tamamladıktan sonra Hollanda'da ve Berlin'de stajyer olarak çalışmıştır. Şu anda Arçelik Global'de görev yapmaktadır. 2023 yılına gelindiğinde ise işletmeci Melis Çatak ile ilişkisi olduğu medyada yer almıştır. Selim İmamoğlu, başarılı bir kariyere sahip olmanın yanı sıra özel hayatında da aktiftir ve toplumsal olaylara duyarlı bir kişilik olarak bilinmektedir.