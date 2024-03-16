HÜDA PAR Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Mehdi Oğuz'un hayatı ve biyografisi

16 Mart 2024 09:09 - Güncelleme : 16 Mart 2024 09:24

31 Mart tarihinde halk belediye başkan adaylarını seçmek için sandık başında toplanacak. HÜDA PAR Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Mehdi Oğuz kimdir, memleketi neresi kaç yaşında? Van'dan aday olan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Mehdi Oğuz'un eğitim durumu nedir, hangi okuldan mezun oldu? Evli mi? Van için vaatleri neler? Mehmet Mehdi Oğuz'un hayatına dair merak edilenleri sizler için derledik

MEHMET MEHDİ OĞUZ KİMDİR?

Mehmed Mehdi Oğuz, 197 yılında Van'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Van'da tamamladı. Üniversite eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinde aldı.

HÜDA PAR kurucu üyeliğini yapan Mehmet Mehdi Oğuz, HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcılığı ve Genel İdare Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu.

Mehmet Mehdi Oğuz, 2024 yerel seçimlerinde HÜDA PAR Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.

evli ve 3 çocuk babasıdır.