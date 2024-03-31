HÜDAPAR Adıyaman Belediye Başkan adayı Mustafa Yetiş'in hayatı ve biyografisi

31 Mart 2024 16:38 - Güncelleme : 31 Mart 2024 16:40

Mustafa Yetiş, üniversite yüksekokul mezunu olup, eğitim ve meslek hayatıyla ilgili detaylı bilgilere ulaşılamamıştır.

MUSTAFA YETİŞ KİMDİR?

HÜDAPAR'ın Adıyaman Belediye Başkan adayı olan Mustafa Yetiş, partinin tercihiyle bu göreve aday gösterilmiştir. Ancak kendisi hakkında siyasi kariyeriyle ilgili ayrıntılı bilgi bulunmamaktadır.