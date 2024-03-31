Tgrt Haber
YEREL SEÇİM SONUÇLARI BU AKŞAM BURADA
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Biyografi>HÜDAPAR Adıyaman Belediye Başkan adayı Mustafa Yetiş'in hayatı ve biyografisi
31 Mart 2024 16:38 - Güncelleme : 31 Mart 2024 16:40

HÜDAPAR Adıyaman Belediye Başkan adayı Mustafa Yetiş'in hayatı ve biyografisi

HÜDAPAR, Adıyaman'da yapılacak olan yerel seçimler için belediye başkan adayını duyurdu. İşte Mustafa Yetiş hakkında detaylar...

Editör: TGRT Haber / Kaynak: TGRT Haber
HÜDAPAR Adıyaman Belediye Başkan adayı Mustafa Yetiş&#039;in hayatı ve biyografisi

Mustafa Yetiş, üniversite yüksekokul mezunu olup, eğitim ve meslek hayatıyla ilgili detaylı bilgilere ulaşılamamıştır.

MUSTAFA YETİŞ KİMDİR?

HÜDAPAR'ın Adıyaman Belediye Başkan adayı olan Mustafa Yetiş, partinin tercihiyle bu göreve aday gösterilmiştir. Ancak kendisi hakkında siyasi kariyeriyle ilgili ayrıntılı bilgi bulunmamaktadır.

Kaynak: TGRT Haber
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...