31 Mart 2024 16:38 - Güncelleme : 31 Mart 2024 16:40
HÜDAPAR Adıyaman Belediye Başkan adayı Mustafa Yetiş'in hayatı ve biyografisi
HÜDAPAR, Adıyaman'da yapılacak olan yerel seçimler için belediye başkan adayını duyurdu. İşte Mustafa Yetiş hakkında detaylar...
Editör: TGRT Haber / Kaynak: TGRT Haber
Mustafa Yetiş, üniversite yüksekokul mezunu olup, eğitim ve meslek hayatıyla ilgili detaylı bilgilere ulaşılamamıştır.
MUSTAFA YETİŞ KİMDİR?
HÜDAPAR'ın Adıyaman Belediye Başkan adayı olan Mustafa Yetiş, partinin tercihiyle bu göreve aday gösterilmiştir. Ancak kendisi hakkında siyasi kariyeriyle ilgili ayrıntılı bilgi bulunmamaktadır.
Kaynak: TGRT Haber