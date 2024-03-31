Tgrt Haber
YEREL SEÇİM SONUÇLARI BU AKŞAM BURADA
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Biyografi>HÜDAPAR Muş Belediye Başkan adayı Cesim Yılmaz'ın hayatı ve biyografisi
31 Mart 2024 16:34 - Güncelleme : 31 Mart 2024 16:36

HÜDAPAR Muş Belediye Başkan adayı Cesim Yılmaz'ın hayatı ve biyografisi

HÜDAPAR, Muş'ta yapılacak olan yerel seçimler için belediye başkan adayını açıkladı. Cesim Yılmaz, partinin Muş Belediye Başkan adayı olarak belirlendi. İşte Cesim Yılmaz'ın hayatı ve biyografisi...

Editör: TGRT Haber / Kaynak: TGRT Haber
HÜDAPAR Muş Belediye Başkan adayı Cesim Yılmaz&#039;ın hayatı ve biyografisi

HÜDAPAR, Muş'ta yapılacak olan yerel seçimler için belediye başkan adayını duyurdu. İşte Cesim Yılmaz'ın hayatı ve biyografisi...

CESİM YILMAZ KİMDİR?

Cesim Yılmaz, 1978 yılında Muş'ta doğdu ve ilkokul ile ortaokul eğitimini Muş'ta tamamladı. Gıda sektöründe kendi şirketinin yöneticiliğini yapmaktadır.

Evli ve üç çocuk babasıdır.

Kaynak: TGRT Haber
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...