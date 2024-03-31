HÜDAPAR Muş Belediye Başkan adayı Cesim Yılmaz'ın hayatı ve biyografisi

31 Mart 2024 16:34 - Güncelleme : 31 Mart 2024 16:36

HÜDAPAR, Muş'ta yapılacak olan yerel seçimler için belediye başkan adayını duyurdu. İşte Cesim Yılmaz'ın hayatı ve biyografisi...

CESİM YILMAZ KİMDİR?

Cesim Yılmaz, 1978 yılında Muş'ta doğdu ve ilkokul ile ortaokul eğitimini Muş'ta tamamladı. Gıda sektöründe kendi şirketinin yöneticiliğini yapmaktadır.

Evli ve üç çocuk babasıdır.