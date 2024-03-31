31 Mart 2024 16:34 - Güncelleme : 31 Mart 2024 16:36
HÜDAPAR Muş Belediye Başkan adayı Cesim Yılmaz'ın hayatı ve biyografisi
HÜDAPAR, Muş'ta yapılacak olan yerel seçimler için belediye başkan adayını açıkladı. Cesim Yılmaz, partinin Muş Belediye Başkan adayı olarak belirlendi. İşte Cesim Yılmaz'ın hayatı ve biyografisi...
Editör: TGRT Haber / Kaynak: TGRT Haber
HÜDAPAR, Muş'ta yapılacak olan yerel seçimler için belediye başkan adayını duyurdu. İşte Cesim Yılmaz'ın hayatı ve biyografisi...
CESİM YILMAZ KİMDİR?
Cesim Yılmaz, 1978 yılında Muş'ta doğdu ve ilkokul ile ortaokul eğitimini Muş'ta tamamladı. Gıda sektöründe kendi şirketinin yöneticiliğini yapmaktadır.
Evli ve üç çocuk babasıdır.
Kaynak: TGRT Haber