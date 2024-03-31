HÜDAPAR Şırnak Belediye Başkan adayı Mustafa Çimen'ın hayatı ve biyografisi

31 Mart 2024 16:29 - Güncelleme : 31 Mart 2024 16:31

HÜDA PAR, 31 Mart 2024 yerel seçimleri için Şırnak Belediye Başkan adayını duyurdu. İşte Mustafa Çimen'in hayatı ve biyografisi...

MUSTAFA ÇİMEN KİMDİR?

Mustafa Çimen, 1980 yılında Şırnak'ta doğdu ve ilkokul ve ortaokul eğitimini burada tamamladı. Şırnak'ta çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev aldı ve bu süreçte aktif bir şekilde toplumsal hizmetlerde bulundu. Ayrıca inşaat sektöründe de çalıştı.

SİYASİ KARİYERİ VE AİLE HAYATI

HÜDA PAR ile siyasi yaşamına adım atan Mustafa Çimen, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Şırnak Belediye Başkan adayı olarak belirlendi. Evli ve altı çocuk babası olan Çimen, ailesiyle birlikte Şırnak'ta yaşamını sürdürmektedir.