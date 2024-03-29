İnci Taneleri Ayça kim? Ülkü Hilal Çiftçi yer aldığı projeler ve biyografisi

29 Mart 2024 20:05 - Güncelleme : 29 Mart 2024 20:09

İnci Taneleri dizisinde Ayça karakterini canlandıran Ülkü Hilal Çiftçi biyografisi merak konusu oldu. Tüm detaylar haberimizde!

İNCİ TANELERİ DİZİSİNDE AYÇA KİMDİR?

İnci Taneleri dizisinin karakterlerinden biri olan Ayça, seyircilerin merakla takip ettiği isimlerden biri haline geldi. Annesi Piraye’nin ısrarıyla Azem’den ders alan Ayça, oldukça depresif bir genç kız olarak dizide karşımıza çıkıyor.

ÜLKÜ HİLAL ÇİFTÇİ KİMDİR?

İnci Taneleri dizisinde Ayça karakterine hayat veren isim Ülkü Hilal Çiftçi'dir. 11 Ocak 2009'da Zonguldak'ın Devrek ilçesinde doğan Çiftçi, dizi ve sinema dünyasında adını duyurmuş genç bir oyuncudur.