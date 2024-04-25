İnci Taneleri Piraye karakterini Selma Ergeç oynuyor

Kanal D ekranlarında her Perşembe yayınlanan İnci Taneleri dizisi, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Ancak son bölümlerde dikkat çeken karakterlerden biri olan Piraye'nin kim olduğu merak konusu oldu. İşte Piraye karakteri ve onu canlandıran oyuncu hakkında detaylar...

Piraye karakteri, Ayça'nın annesi olarak dizide önemli bir yere sahip.

Düğme tasarımı ve imalatı yapan bir firmanın sahibi olan Piraye, son zamanlarda şirketinde zorlu bir dönem geçiriyor.

İnci Taneleri dizisinde Piraye karakterine hayat veren isim Selma Ergeç.

1978 yılında Almanya'nın Hamm şehrinde doğan Ergeç, Türk bir baba ve Alman bir annenin çocuğudur.

2001 yılındaki Best Model of Turkey yarışmasında En İyi Yürüyen Manken seçilmiştir ve ardından oyunculuk kariyerine odaklanmıştır.