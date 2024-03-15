İyi Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özer Kayalı'nın hayatı ve biyografisi

15 Mart 2024 09:07 - Güncelleme : 15 Mart 2024 09:19

2024 yerel seçimler kapsamında belediye başkan adaylarının kariyer hayatlaı ve seçim vaatleri öne çıkan konular arasında bulunuyor. İyi Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özer Kayalı kimdir, kaç yaşında, memleketi neresi? Özer Kayalı'nın hayatına dair ayrıntılar ilgi çekiyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özer Kayalı'nın eğitim durumu nedir, hangi okuldan mezun oldu? Evli mi? Özer Kayalı'nın hayatı hakkında bilgiler ve detaylar

ÖZER KAYALI KİMDİR?

Özer Kayalı, 2024 yerel seçimlerinde İyi Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.