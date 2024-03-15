15 Mart 2024 09:07 - Güncelleme : 15 Mart 2024 09:19
İyi Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özer Kayalı'nın hayatı ve biyografisi
2024 yerel seçimlerinde aday olan İyi Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özer Kayalı'nın biyografisi ve kariyer hayatı dikkat çekiyor. Özer Kayalı kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Aydın için seçim vaatlerini açıkladı mı? Yerel seçimlere dair pek çok konu merak ediliyor. Aydın'dan aday olan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özer Kayalı'nın eğitim durumu nedir, evli mi? İşte, hayatı ve biyografisi
Editör: Canan Kemikli / Kaynak: TGRT HABER
2024 yerel seçimler kapsamında belediye başkan adaylarının kariyer hayatlaı ve seçim vaatleri öne çıkan konular arasında bulunuyor. İyi Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özer Kayalı kimdir, kaç yaşında, memleketi neresi? Özer Kayalı'nın hayatına dair ayrıntılar ilgi çekiyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özer Kayalı'nın eğitim durumu nedir, hangi okuldan mezun oldu? Evli mi? Özer Kayalı'nın hayatı hakkında bilgiler ve detaylar
ÖZER KAYALI KİMDİR?
Özer Kayalı, 2024 yerel seçimlerinde İyi Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.
Kaynak: TGRT HABER