İyi Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Akbaş'ın hayatı ve biyografisi

14 Mart 2024 10:12 - Güncelleme : 14 Mart 2024 10:13

İyi Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Akbaş'ın biyografisi ve kariyer hayatı ön plana çıkıyor. 2024 yerel seçimler kapsamında aday olan İyi Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Akbaş kim, kaç yaşında, memleketi neresi? Abdullah Akbaş'In eğitim durumu nedir, hangi okullardan mezun oldu? Evli mi? Van şehri için vaatleri neler? Abdullah Akbaş'ın hayatı hakkında merak edilen soruları sizler için cevapladık

ABDULLAH AKBAŞ KİMDİR?

Abdullah Akbaş, 2024 yerel seçimler kapsamında İyi Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.