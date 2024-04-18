Kızıl Goncalar anne Ayza Malik kim? Melisa Doğu yer aldığı projeler ve biyografisi

18 Nisan 2024 11:01 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 11:06

Türkiye'de sevilen dizi 'Kızıl Goncalar', yeni bir karakterle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bu akşam ekrana gelecek bölümden itibaren Ayza Malikler karakterini canlandıracak olan Melisa Doğu, oyunculuk kariyerine yeni bir soluk getirecek. Peki, Melisa Doğu kimdir ve hangi projelerde yer almıştır?

Melisa Doğu, 14 Şubat 1981 tarihinde İstanbul'da doğmuş ve Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur.

Kariyerine 14 yaşında modellik ve oyunculuk yaparak başlayan Doğu, Türkiye'nin en genç modellerinden biri olarak tanınmıştır.

Doğu, kariyeri boyunca birçok dizi ve sinema filminde rol almıştır.

Bu projeler arasında 'Şöhret', 'Doktorlar', 'Yıldız Masalı', 'Yalan Dünya', 'Arka Sokaklar', 'Ateş Böceği', 'Yasak Elma' gibi popüler yapımlar bulunmaktadır.

Geniş bir repertuvara sahip olan Melisa Doğu, her rolünde başarılı performansıyla dikkat çekmektedir.