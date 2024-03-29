Kızılcık Şerbeti Gökhan kim? Hasan Emre Avcı yer aldığı projeler ve biyografisi

29 Mart 2024 23:57 - Güncelleme : 30 Mart 2024 00:02

SHOW TV ekranlarında seyirciyle buluşan Kızılcık Şerbeti dizisi, geniş bir oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Bu kadroda yer alan isimlerden biri de Hasan Emre Avcı. Dizide Gökhan karakterini canlandıran Avcı, oyunculuğuyla ve dizi projeleriyle tanınan bir isim. İşte Hasan Emre Avcı ve hakkında detaylar...

KIZILCIK ŞERBETİ GÖKHAN KİMDİR?

Hasan Emre Avcı, SHOW TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde Gökhan karakterine hayat veriyor. Gökhan, Görkem karakterinin ağabeyidir ve dizinin önemli karakterlerinden biridir. Oyuncu, bu rolüyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

HASAN EMRE AVCI KİMDİR?

Hasan Emre Avcı'nın oyunculuk kariyerine çok fazla detaylı bilgiler bulunmamaktadır. Ancak daha önce Sakla Beni dizisinde de rol almıştır. Bu dizideki performansıyla da izleyicilerin dikkatini çekmiştir.