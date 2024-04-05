Kızılcık Şerbeti Rüzgar kim? Yiğit Kirazcı dizileri ve biyografisi

05 Nisan 2024 22:25 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 22:28

Kızılcık Şerbeti Gökhan kim? Hasan Emre Avcı yer aldığı projeler ve biyografisi

Kızılcık Şerbeti Gökhan kim? Hasan Emre Avcı yer aldığı projeler ve biyografisi

Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı Gold Film imzalı Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna yeni bir isim katıldı. Yiğit Kirazcı, Alev'in (Müjde Uzman) eski aşkı Rüzgar rolüyle diziye dahil oldu. Peki, bu yeni karakterle ekranlara gelecek olan Yiğit Kirazcı kimdir?

YİĞİT KİRAZCI KİMDİR?

Yiğit Kirazcı, 17 Ağustos 1983 tarihinde dünyaya geldi. Muhasebe müdürü bir anne ve açıkhava reklamcısı bir babanın oğlu olarak Burhaniye'de doğdu. Koç Lisesi'nde lise eğitimini tamamladıktan sonra, 2005 yılında Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklam bölümünden mezun oldu.

YİĞİT KİRAZCI VE YER ALDIĞI PROJELER, DİZİLER

Yiğit Kirazcı, oyunculuk kariyerine 2007 yılında "Son Tercih" dizisinde Teoman karakteriyle başladı. Ardından birçok dizi ve filmde rol aldı. "Seviyor Sevmiyor" dizisindeki Tuna Ertürk karakteriyle geniş kitlelere ulaştı ve "Çatı Katı Aşk" dizisinde "Demir Yılmaz" karakterini canlandırdı. Oyunculuğunun yanı sıra modellik de yapmıştır.

Yiğit Kirazcı'nın rol aldığı diğer diziler arasında "Vicdan", "Güllerin Savaşı", "Seni Kimler Aldı", "8. Gün", "Yüzleşme" ve "Evlilik Hakkında Her Şey" yer almıştır.