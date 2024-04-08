Tgrt Haber
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Biyografi>Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu kim? Mahmut Kırmızıgül hayatı ve biyografisi
08 Nisan 2024 20:45 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 20:48

Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu kim? Mahmut Kırmızıgül hayatı ve biyografisi

Ünlü yönetmen Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül'ün kim olduğunu merak ediyor musunuz? İşte detaylar...

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
Mahsun Kırmızıgül&#039;ün oğlu kim? Mahmut Kırmızıgül hayatı ve biyografisi

Mahsun Kırmızıgül'ün ağabeyinin ismini taşıyan Mahmut Kırmızıgül'ün kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve ne işle uğraştığı merak konusu. İşte Mahmut Kırmızıgül'ün detaylı hayat hikayesi...

MAHMUT KIRMIZIGÜL KİMDİR?

Mahsun Kırmızıgül'ün 1989'da evlendiği Gölgem Bazencir ile olan evliliğinden dünyaya gelen Mahmut Kırmızıgül, 1993'te doğmuştur. Genç yaşta Galatasaray minikler takımında futbol oynamış ve Işık Lisesi'nde eğitim görmüştür. Mahmut Kırmızıgül, aynı zamanda arkadaşları arasında sevilen bir isimdir ve sportif faaliyetlere ilgi duymaktadır.

Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu kim? Mahmut Kırmızıgül hayatı ve biyografisi - 1. Resim

MAHMUT KIRMIZIGÜL'ÜN ŞİMDİKİ DURUMU

Mahsun Kırmızıgül'ün boşandığı eşi Gölgem Bazencir ile olan evliliğinden sonra Mahmut Kırmızıgül, babası Mahsun Kırmızıgül'ün yanında büyümüştür. Mahmut Kırmızıgül, adını ağabeyinden almış olsa da, şu anda ne işle uğraştığı hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır.

Kaynak: TGRT Haber
Bolu'da sunta fabrikasının ham madde silosunda patlama
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...