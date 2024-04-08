Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu kim? Mahmut Kırmızıgül hayatı ve biyografisi

08 Nisan 2024 20:45 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 20:48

Mahsun Kırmızıgül'ün ağabeyinin ismini taşıyan Mahmut Kırmızıgül'ün kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve ne işle uğraştığı merak konusu. İşte Mahmut Kırmızıgül'ün detaylı hayat hikayesi...

MAHMUT KIRMIZIGÜL KİMDİR?

Mahsun Kırmızıgül'ün 1989'da evlendiği Gölgem Bazencir ile olan evliliğinden dünyaya gelen Mahmut Kırmızıgül, 1993'te doğmuştur. Genç yaşta Galatasaray minikler takımında futbol oynamış ve Işık Lisesi'nde eğitim görmüştür. Mahmut Kırmızıgül, aynı zamanda arkadaşları arasında sevilen bir isimdir ve sportif faaliyetlere ilgi duymaktadır.

MAHMUT KIRMIZIGÜL'ÜN ŞİMDİKİ DURUMU

Mahsun Kırmızıgül'ün boşandığı eşi Gölgem Bazencir ile olan evliliğinden sonra Mahmut Kırmızıgül, babası Mahsun Kırmızıgül'ün yanında büyümüştür. Mahmut Kırmızıgül, adını ağabeyinden almış olsa da, şu anda ne işle uğraştığı hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır.