13 Mart 2024 09:27 - Güncelleme : 13 Mart 2024 09:37
Memleket Partisi Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ali Ertuğrul Aybay'ın hayatı ve biyografisi
Memleket Partisi Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ali Ertuğrul Aybay kim olduğu ve kariyer hayatı vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı kimdir? Ali Ertuğrul Aybay kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Van için vaatlerini açıkladı mı? İşte, Ali Ertuğrul Aybay'ın hayatı ve biyografisi
Editör: Canan Kemikli / Kaynak: TGRT HABER
2024 yerel seçimlerinde aday olan Memleket Partisi Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ali Ertuğrul Aybay kim, kaç yaşında, aslen nereli? Vatandaşlar belediye başkan adaylarının hayatını ve kariyer durumunu araştırıyor. Van'dan aday olan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ali Ertuğrul Aybay'ın mesleği nedir, evli mi? Van için vaatleri neler? Ali Ertuğrul Aybay'ın hayatı hakkında merak edilenleri sizler için araştırdık
ALİ ERTUĞRUL AYBAY KİMDİR?
Ali Ertuğrul Aybay, 2024 yerel seçimlerinde Memleket Partisi Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.
Kaynak: TGRT HABER