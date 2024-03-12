Memleket Partisi Yalova Belediye Başkan Adayı Fatih Elönü'nün hayatı ve biyografisi

12 Mart 2024 19:08 - Güncelleme : 12 Mart 2024 20:58

2024 yerel seçimler kapsamında belediye başkan adaylarının biyografileri merak konusu oluyor. Memleket Partisi Yalova Belediye Başkan Adayı Fatih Elönü kimdir? Yerel seçimlere dair pek çok konu araştırılıyor. Yalova'dan aday olan Belediye Başkan Adayı Fatih Elönü'nün eğitim durumu nedir, kaç yaşında, memleketi neresi? Fatih Elönü'nün kariyer hayatı ve Yalova için vaatleri neler? Merak edilen soruların cevaplarını sizler için derledik

FATİH ELÖNÜ KİMDİR?

Fatih Elönü, 2024 yerel seçimlerinde Memleket Partisi Yalova Belediye Başkan Adayı oldu.