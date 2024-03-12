12 Mart 2024 19:08 - Güncelleme : 12 Mart 2024 20:58
Memleket Partisi Yalova Belediye Başkan Adayı Fatih Elönü'nün hayatı ve biyografisi
Memleket Partisi Yalova Belediye Başkan Adayı Fatih Elönü'nün biyografisi ve kariyer hayatı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Seçime sayılı günler kala belediye başkan adaylarının vaatleri merak konusu oldu. Memleket Partisi Yalova Belediye Başkan Adayı Fatih Elönü kimdir, kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...
Editör: Canan Kemikli / Kaynak: TGRT HABER
2024 yerel seçimler kapsamında belediye başkan adaylarının biyografileri merak konusu oluyor. Memleket Partisi Yalova Belediye Başkan Adayı Fatih Elönü kimdir? Yerel seçimlere dair pek çok konu araştırılıyor. Yalova'dan aday olan Belediye Başkan Adayı Fatih Elönü'nün eğitim durumu nedir, kaç yaşında, memleketi neresi? Fatih Elönü'nün kariyer hayatı ve Yalova için vaatleri neler? Merak edilen soruların cevaplarını sizler için derledik
FATİH ELÖNÜ KİMDİR?
Fatih Elönü, 2024 yerel seçimlerinde Memleket Partisi Yalova Belediye Başkan Adayı oldu.
Kaynak: TGRT HABER