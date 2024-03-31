MHP Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun hayatı ve biyografisi

31 Mart 2024 22:26 - Güncelleme : 31 Mart 2024 22:32

Yerel seçimde oy sayımı devam ederken vatandaşlar Milliyetçi Hareket Partisi Tokat Belediye Başkanı olan Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun hayatına dair detayları araştırmaya başladı. MHP'nin adayı olan isim hakkında kimdir sorusu gündemde yer aldı. Detaylar...

MEHMET KEMAL YAZICIOĞLU KİMDİR?

29 Eylül 1982 yılında Alaca'da dünyaya gelmiştir. Recep Yazıcıoğlu’nun oğlu olan isim Tokat Namık Kemal İlköğretim Okulu'nde ilkokul eğitimini tamamlarken ortaokul eğitimini Erzincan Cumhuriyet Ortaokulu'nda tamamladı. Lise eğitimini Ankara Mimar Kemal Lisesi'nde bitirdi ve lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi'nde tamamladı. Yüksek lisans eğitimine Ahmet Yesevi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi devam etmektedir.

Düşünce, Girişim ve Dayanışma Derneği’nin başkanlığını görevini yürütmüştür. Yazıcıoğlu, Mesleki Eğitim Derneği’ni kurmuştur ve Trabzonspor Basketbol Kulübü Basın sözcülüğü görevini yerine getirdi. Evli ve bir çocuk babasıdır.