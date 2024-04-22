Paris 2024 Olimpiyat Oyunları boks dalından 23 yaşındaki Busenaz Sürmeneli’nin hayatı ve biyografisi

22 Nisan 2024 10:11 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 10:17

Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusu Busenaz Sürmeneli, 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda Türkiye’ye boks alanında ilk altın madalyasını kazandırmıştır. Busenaz Sürmeneli nasıl boksör oldu?

BUSENAZ SÜRMENELİ HAYATI

Busenaz Sürmeneli, 26.05.1998 yılında Bursa’da doğmuştur. 23 yaşında olan Sürmeneli, Trabzon Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü mezunudur. Aslen Trabzonludur.

Boks hayatı teyzesinin eşinin onu boksa yönlendirmesiyle başlamıştır. 2019 yılında boks hayatıyla ilgili: “Antrenörüm aslında akrabam olur, onun vasıtasıyla boksa başladım.” ifadelerinde bulundu.

Çocukluk yıllarında futbolla ilgilendiğini söyleyen Sürmeneli, hırslı bir kişiliğe sahip olduğunu Anadolu Ajansı’na verdiği röportajda şu örnekle belirtmiştir:

"Aynı yıl milli takıma davet edilip Macaristan'da düzenlenen Yıldız Kadınlar Avrupa Birliği Ülkeleri Boks Şampiyonası'na katıldım ve burada ikinci oldum. Finalde İngiliz rakibime 2-1 yenilmiştim. O mağlubiyet beni çok etkilemişti. Sürekli o maçı ve rakibimi düşünüyordum.

Yeniden o rakiple karşılaşabilmek için sabah akşam dua ediyordum. Hatta rakibimin fotoğrafının çıktısını alıp evde dolabıma asmıştım. Sabahları uyanıp antrenman yapma konusunda isteksiz olursam hemen o fotoğrafa bakıp kendime geliyordum. Zaten fotoğrafın altına, 'yenmek için uyan' yazmıştım. Çok hırslı biriyim. Kafama koyduğumu da mutlaka yaparım.

Bu şekilde sürekli antrenman yaptım. Çok çalışarak yine 2013 yılında Bulgaristan'da yapılan Yıldız Kadınlar Dünya Şampiyonası'na katıldım. Kura çekimi gerçekleştiğinde ilk rakibimin üç ay önce yenildiğim İngiliz boksör olduğunu öğrendim. Çok mutlu olmuştum. Maçı da 2-1 kazandım. Sonrasında da tüm rakiplerimi mağlup ederek şampiyonluğa ulaştım."

BUSENAZ SÜRMENELİ KAÇ ŞAMPİYONLUĞU VAR?

79 kez milli müsabakalara katılan Busenaz Sürmeneli, 3 kez dünya şampiyonluğu, 5 kez avrupa şampiyonluğu kazanarak 30 turnuvada şampiyonluğa ulaştı.

BUSENAZ SÜRMENELİ NE ŞAMPİYONU? BOKS KARİYERİ

2019 yılında Rusya Ulan-Ude’de düzenlenen Dünya Kadınlar Amatör Boks Şampiyonası ilk turunda Avustralyalı rakibini; ikinci turda İtalyan rakibini; çeyrek finalde İrlandalı rakibini, yarı finalde Rusyalı rakibini 3-2 yenerek final turunda mücadele etmeye hak kazandı. Final turunda Çinli rakibini 4-0 yenerek altın madalya kazanmıştır.

2020 yılında Japonya Tokyo'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda Velter Sıklet Maçı’nda Çinli rakibini 3-0 yenerek altın madalya kazanmıştır.

Bu madalya Türkiye’nin olimpiyatlarda boks spor dalında aldığı ilk altın madalyadır.

2022 yılında Türkiye İstanbul’Da Uluslararası Boks Birliği (IBA)’nın düzenlediği 2022 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonasında 66 kilo altın madalya kazanmıştır.

2019 yılında düzenlenen Dünya Kadınlar Amatör Boks Şampiyonasından sonra 2022 yılındaki Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda ikinci kez dünya şampiyonluğunu kazandı.

Polonya Nowy Targ kentinde yapılan 3.Avrupa oyunlarında rakiplerinin hepsini yenerek final maçına çıktı. Final maçında Belçikalı rakibini 5-0 yenip altın madalya kazandı ve 2024 Yaz Olimpiyatları için kota kazandı.

BUSENAZ SÜRMENELİ NEREYE GİTTİ, HANGİ KULÜP?

2023 yılında Mustafa V.Koç Spor Ödülünü alan Sürmeneli, 2024 yılında Trabzonspor Spor Kulübünden Fenerbahçe Spor Kulübüne transfer oldu.