Saadet Partisi Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özay İlhan'ın hayatı ve biyografisi

14 Mart 2024 11:45 - Güncelleme : 14 Mart 2024 11:55

2024 yerel seçimlerinin yaklaşmasıyla beraber belediye başkan adaylarının biyografileri dikkat çekiyor. Saadet Partisi Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özay İlhan kimdir, kaç yaşında, memleketi neresi? Van'dan aday olan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özay İlhan'ın eğitim durumu nedir, hangi okullardan mezun oldu? Mesleği nedir, evli mi? Van için vaatlerini açıkladı mı, seçim çalışmaları neler? Özay İlhan'ın hayatına dair merak edilen bilgiler ve detayları sizler için hazırladık

ÖZAY İLHAN KİMDİR?

Özay İlhan, 2024 yerel seçimlerinde Saadet Partisi Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.