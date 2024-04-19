Şahane Hayatım Melisa kim? Nesrin Cavadzade yer aldığı projeler ve biyografisi

19 Nisan 2024 09:52 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 09:56

"Şahane Hayatım" dizisinin başrollerinden biri olan Melisa karakteri, izleyiciler tarafından merakla takip ediliyor. Peki, bu karakter kimdir?

Melisa, "Şahane Hayatım" dizisinde Nesrin Cavadzade tarafından canlandırılan dikkat çekici bir karakter.

Melisa, kıpır kıpır tavrı ve moda ikonu tarzıyla hemen dikkat çeken bir kadındır.

Onur'un yeniden hayatına girmesiyle hikaye yeni bir boyut kazanır.

Dizide Melisa'yı Nesrin Cavadzade oynamaktadır.

Nesrin Cavadzade, 30 Temmuz 1982 tarihinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de doğmuştur.

Türkçe'nin yanı sıra Rusça, İngilizce ve Fransızca konuşabilen Cavadzade, oyunculuk kariyerine "Şahane Hayatım" dizisiyle devam ediyor.