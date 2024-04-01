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01 Nisan 2024 21:02 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 21:06

Taş Kağıt Makas dizisi Büşra kim? Ebrar Karabakan yer aldığı projeler ve biyografisi

Taş Kağıt Makas dizisi izleyicileri, Büşra karakterinin sırlarını ve Ebrar Karabakan'ın kariyerini merak ediyor. İşte detaylar...

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
Taş Kağıt Makas dizisi Büşra kim? Ebrar Karabakan yer aldığı projeler ve biyografisi

Taş Kağıt Makas dizisinin izleyicileri, karakterlerin arka planını ve oyuncuların kariyerini öğrenmek için merakla bekliyor. Özellikle Büşra karakteri, sırlarıyla dikkat çekiyor ve Ebrar Karabakan'ın hayatı merak ediliyor. İşte, Taş Kağıt Makas dizisindeki Büşra'nın kimliği ve Ebrar Karabakan'ın kariyeri hakkında detaylar...

TAŞ KAĞIT MAKAS BÜŞRA KİMDİR?

Büşra karakteri, Taş Kağıt Makas dizisinde Ebrar Karabakan tarafından canlandırılıyor. Dizide genç bir kız olan Büşra, şarkı söylemeyi seven ve dikkat çeken bir karakterdir. Ancak, karakterin gizemli ölümü, izleyicilerde merak uyandırmıştır. 

Taş Kağıt Makas dizisi Büşra kim? Ebrar Karabakan yer aldığı projeler ve biyografisi - 1. Resim

EBRAR KARABAKAN KİMDİR?

Ebrar Karabakan, 2006 yılında İstanbul'da doğmuş bir dizi film oyuncusu ve sosyal medya fenomenidir. İstanbul'da yaşamını sürdüren Karabakan, sosyal medya platformlarında geniş bir takipçi kitlesine sahiptir. 2023 yılında Benim Güzel Ailem dizisinde Tuğçe karakterini canlandırarak oyunculuk kariyerine başlamıştır. 

Kaynak: TGRT Haber
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