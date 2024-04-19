Twitch yayıncısı Miafitz kim? Gözde Demiral hayatı ve biyografisi

Türkiye'deki Twitch yayıncılarından birisi olan Gözde Demiral, 1998 yılında İzmir'de doğdu. Şuan İstanbul'da yaşadığı bilinmekte.

Sinema ve Dijital Medya Bölümü'nden mezun olan Demiral, Twitch platformunda MiaFitz adıyla yayınlar yapıyor.

7 yaşından itibaren tiyatroyla ilgilenen Demiral, 2017'de tiyatro kariyerini sonlandırdı ve Twitch yayınlarına başladı.

2017 yılında katıldığı bir oyun etkinliğinde Twitch'ten etkilenen Miafitz, aynı yıl yayıncılığa başladı.

Ayrıca 2019'da Tv8'de yayınlanan "Exatlon Challenge" yarışmasına katılarak geniş kitlelere ulaştı.