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19 Nisan 2024 14:55 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 15:25

Twitch yayıncısı Miafitz kim? Gözde Demiral hayatı ve biyografisi

Türkiye'nin sevilen Twitch yayıncıları arasında yer alan MiaFitz, izleyicileriyle buluşuyor. Peki, MiaFitz kimdir? Gözde Demiral'in hayatı ve biyografisi merak ediliyor. İşte detaylar...

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
Twitch yayıncısı Miafitz kim? Gözde Demiral hayatı ve biyografisi

İzmir doğumlu Gözde Demiral, popüler Twitch platformunda MiaFitz adıyla tanınıyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi'nden mezun olan Demiral, oyun dünyasının kalbinde yer alıyor. İşte, MiaFitz'in hikayesi ve başarıları...

Türkiye'deki Twitch yayıncılarından birisi olan Gözde Demiral, 1998 yılında İzmir'de doğdu. Şuan İstanbul'da yaşadığı bilinmekte.

Sinema ve Dijital Medya Bölümü'nden mezun olan Demiral, Twitch platformunda MiaFitz adıyla yayınlar yapıyor.

7 yaşından itibaren tiyatroyla ilgilenen Demiral, 2017'de tiyatro kariyerini sonlandırdı ve Twitch yayınlarına başladı.

Twitch yayıncısı Miafitz kim? Gözde Demiral hayatı ve biyografisi - 1. Resim

2017 yılında katıldığı bir oyun etkinliğinde Twitch'ten etkilenen Miafitz, aynı yıl yayıncılığa başladı.

Ayrıca 2019'da Tv8'de yayınlanan "Exatlon Challenge" yarışmasına katılarak geniş kitlelere ulaştı. 

 
 
 
 
Kaynak: TGRT Haber
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