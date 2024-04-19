19 Nisan 2024 14:55 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 15:25
Twitch yayıncısı Miafitz kim? Gözde Demiral hayatı ve biyografisi
Türkiye'nin sevilen Twitch yayıncıları arasında yer alan MiaFitz, izleyicileriyle buluşuyor. Peki, MiaFitz kimdir? Gözde Demiral'in hayatı ve biyografisi merak ediliyor. İşte detaylar...
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
İzmir doğumlu Gözde Demiral, popüler Twitch platformunda MiaFitz adıyla tanınıyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi'nden mezun olan Demiral, oyun dünyasının kalbinde yer alıyor. İşte, MiaFitz'in hikayesi ve başarıları...
Kaynak: TGRT Haber