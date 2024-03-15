Yeniden Refah Partisi Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdal Bulut'un hayatı ve biyografisi

15 Mart 2024 14:29 - Güncelleme : 15 Mart 2024 14:41

2024 yerel seçimler kapsamında pek çok konu gündeme gelmektedir. Belediye başkan adaylarının kariyer durumları ve vaatleri bu konuların başında yer almakta. Yeniden Refah Partisi Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdal Bulut kimdir, kaç yaşında, nereli? Serdal Bulut'un kariyer hayatı nasıl, mesleği nedir? Aydın için vaatlerini açıkladı mı? Aydın'dan aday olan Yeniden Refah Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdal Bulut'a dair merak edilenleri sizler için araştırdık

SERDAL BULUT KİMDİR?

Serdal Bulut, üniversite mezunu ve turizmcidir.

Serdal Bulut, 2024 yerel seçimler kapsamında Yeniden Refah Partisi Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.