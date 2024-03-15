15 Mart 2024 14:29 - Güncelleme : 15 Mart 2024 14:41
Yeniden Refah Partisi Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdal Bulut'un hayatı ve biyografisi
2024 yerel seçimlerinde aday olan Yeniden Refah Partisi Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdal Bulut kim, kaç yaşında, nereli? 2024 yerel seçimlerine dair pek çok konu gündemi meşgul etmekte. Aydın'dan aday olan Serdal Bulut'un eğitimi ve mesleği nedir? Evli mi? İşte, hayatı ve biyografisi
Editör: Canan Kemikli / Kaynak: TGRT HABER
2024 yerel seçimler kapsamında pek çok konu gündeme gelmektedir. Belediye başkan adaylarının kariyer durumları ve vaatleri bu konuların başında yer almakta. Yeniden Refah Partisi Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdal Bulut kimdir, kaç yaşında, nereli? Serdal Bulut'un kariyer hayatı nasıl, mesleği nedir? Aydın için vaatlerini açıkladı mı? Aydın'dan aday olan Yeniden Refah Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdal Bulut'a dair merak edilenleri sizler için araştırdık
SERDAL BULUT KİMDİR?
Serdal Bulut, üniversite mezunu ve turizmcidir.
Serdal Bulut, 2024 yerel seçimler kapsamında Yeniden Refah Partisi Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.
Kaynak: TGRT HABER