14 Mart 2024 14:56 - Güncelleme : 14 Mart 2024 15:28
Yeniden Refah Partisi Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Sadıksoy'un hayatı ve biyografisi
2024 yerel seçimlerinde aday olan Yeniden Refah Partisi Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Sadıksoy'un kim olduğu ve vaatleri araştırılıyor. Van'dan aday olan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Sadıksoy kimdir, kaç yaşında, memleketi neresi? Vaatlerini açıkladı mı? Abdullah Sadıksoy hakkında merak edilenler içeriğimizde...
Editör: Canan Kemikli / Kaynak: TGRT HABER
Yeniden Refah Partisi Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Sadıksoy kimdir? Van için vaatleri neler? Yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte belediye başkan adaylarının biyografileri ön plana çıkıyor. Van'dan aday olan Yeniden Refah Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Sadıksoy kim, kaç yaşında, nereli? Eğitim durumu nedir, hangi okuldan mezun oldu? İşte, hayatı ve biyografisi
ABDULLAH SADIKSOY KİMDİR?
Abdullah Sadıksoy, 2024 yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.
Kaynak: TGRT HABER