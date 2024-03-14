Yeniden Refah Partisi Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Sadıksoy'un hayatı ve biyografisi

14 Mart 2024 14:56 - Güncelleme : 14 Mart 2024 15:28

Yeniden Refah Partisi Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Sadıksoy kimdir? Van için vaatleri neler? Yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte belediye başkan adaylarının biyografileri ön plana çıkıyor. Van'dan aday olan Yeniden Refah Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Sadıksoy kim, kaç yaşında, nereli? Eğitim durumu nedir, hangi okuldan mezun oldu? İşte, hayatı ve biyografisi

ABDULLAH SADIKSOY KİMDİR?

Abdullah Sadıksoy, 2024 yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.