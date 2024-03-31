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Ramazan Vuslat
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31 Mart 2024 22:44 - Güncelleme : 31 Mart 2024 22:46

Yeniden Refah Partisi Yozgat Belediye Başkan adayı Kazım Arslan'ın hayatı ve biyografisi

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Arslan'ın kim olduğu merak edilenler arasında yer aldı. 31 Mart yerel seçiminde heyecan devam ederken YRP Yozgat Belediye Başkan adayı olan Kazım Arslan hakkında kimdir, kaç yaşında ve nereli gibi sorular araştırılanlar arasında yer aldı.

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
Yeniden Refah Partisi Yozgat Belediye Başkan adayı Kazım Arslan&#039;ın hayatı ve biyografisi

Yerel seçimde heyecan son hızla devam ederken Yeniden Refah Partisi'nin Yozgat Belediye Başkan adayının kim olduğu merak edildi. Vatandaşların gündeminde yer alan Kazım Arslan hakkında kaç yaşında, nereli soruları araştırılıyor. 1959 yılında dünyaya gelen Arslan ile ilgili detaylar...

KAZIM ARSLAN KİMDİR?

1959 yılında dünyaya gelmiştir. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Ana Bilim dalında eğitim görmüştür. Keşan Sağlık Ocağı Tabipliği ve Verem Savaş Dispanseri Baştabipliği, Sorgun İlçe Sağlık Grup Başkanlığı, Yozgat İI Sağlık Müdürlüğü, Serbest Tabiplik gibi görevlerde yer alan Arslan, evli ve 2 çocuk babasıdır. 2014 yerel seçiminde AK Parti'den aday oldu ve %56,1 oran ile seçildi. 2024 yerel seçimlerinde YRP Yozgat Belediye Başkan adayı oldu.

 

Kaynak: TGRT Haber
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