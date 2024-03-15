Zafer Partisi Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mutlu Aksoy'un hayatı ve biyografisi

15 Mart 2024 14:12 - Güncelleme : 15 Mart 2024 14:26

2024 yerel seçimler kapsamında belediye başkan adaylarının kariyer hayatları ve vaatleri dikkat çekmekte. Zafer Partisi Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mutlu Aksoy'da dikkat çeken adaylar arasında gelmekte. Balıkesir'den aday olan Mutlu Aksoy kimdir, kaç yaşında, memleketi neresi? Eğitim durumu nedir, hangi okuldan mezun oldu? Balıkesir için vaatleri neler? Mutlu Aksoy'un hayatı hakkında merak edilenleri sizler için araştırdık

MUTLU AKSOY KİMDİR?

Zafer Partisi Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mutlu Aksoy, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu ve avukattır.

1978 yılında dünyaya gelen Mutlu Aksoy, evli ve iki çocuk babasıdır.