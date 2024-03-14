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14 Mart 2024 16:35 - Güncelleme : 14 Mart 2024 16:52

Zafer Partisi Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Emin Özbey'in hayatı ve biyografisi

2024 yerel seçimlerinde aday olan Zafer Partisi Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Emin Özbey kimdir? Yerel seçimlere sayılı günler kala belediye başkan adaylarının biygorafileri dikkat çekiyor. Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Emin Özbey kaç yaşında, nereli, eğitim durumu nedir? Van için vaatlerini açıkladı mı? İşte, Mehmet Emin Özbey'in hayatı ve biyografisi

Editör: Canan Kemikli / Kaynak: TGRT HABER
Zafer Partisi Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Emin Özbey&#039;in hayatı ve biyografisi
Zafer Partisi, Van, Mehmet Emin Özbey

2024 yerel seçimler kapsamında belediye başkan adaylarının biyografileri ve kariyer hayatları dikkat çekiyor. Zafer Partisi Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Emin Özbey kimdir, kaç yaşında, eğitim durumu nedir? Van'dan aday olan Mehmet Emin Özbey'in güncel mesleği nedir, evli mi? Van için seçim vaatleri neler? Zafer Partisi Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Emin Özbey'in hayatına dair merak edilen detayları sizler için derledik 

MEHMET EMİN ÖZBEY KİMDİR?

Mehmet Emin Özbey, 2024 yerel seçimlerinde Zafer Partisi Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.

Kaynak: TGRT HABER
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