Zafer Partisi Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Emin Özbey'in hayatı ve biyografisi

14 Mart 2024 16:35 - Güncelleme : 14 Mart 2024 16:52

2024 yerel seçimler kapsamında belediye başkan adaylarının biyografileri ve kariyer hayatları dikkat çekiyor. Zafer Partisi Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Emin Özbey kimdir, kaç yaşında, eğitim durumu nedir? Van'dan aday olan Mehmet Emin Özbey'in güncel mesleği nedir, evli mi? Van için seçim vaatleri neler? Zafer Partisi Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Emin Özbey'in hayatına dair merak edilen detayları sizler için derledik

MEHMET EMİN ÖZBEY KİMDİR?

Mehmet Emin Özbey, 2024 yerel seçimlerinde Zafer Partisi Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.