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12 Nisan 2024 14:53 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 14:53

Formula 1'de 2025 yılı takvimi belli oldu

Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu (FIA), Formula 1'de 2025 yılının takvimini duyurdu.

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı
Formula 1&#039;de 2025 yılı takvimi belli oldu

Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu (FIA), Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2025 yılının takvimini açıkladı.

FIA ve Formula 1'den yapılan açıklamada, toplam 24 yarışın olacağı takvim 16 Mart 2025'te Avustralya'da başlarken, 7 Aralık 2025'te Abu Dabi'de son bulacak.

Ramazan ayı nedeniyle Bahreyn ve Suudi Arabistan Grand Prix'lerinin gelecek yıl nisan ayında yapılmasına karar verildi.

Formula 1'de 2025 yılının takvimi şöyle:

Tarih    Ülke    Pist
14-16 Mart    Avustralya    Melbourne
21-23 Mart    Çin    Şanghay
4-6 Nisan    Japonya    Suzuka
11-13 Nisan    Bahreyn    Sakhir
18-20 Nisan    Suudi Arabistan    Cidde
2-4 Mayıs    ABD    Miami
16-18 Mayıs    İtalya    İmola
23-25 ​​Mayıs    Monako    Monako
30 Mayıs – 1 Haziran    İspanya    Barselona
13-15 Haziran    Kanada    Montreal
27-29 Haziran    Avusturya    Spielberg
4-6 Temmuz    Birleşik Krallık    Silverstone
25-27 Temmuz    Belçika    Spa
1-3 Ağustos    Macaristan    Budapeşte
29-31 Ağustos    Hollanda    Zandvoort
5-7 Eylül    İtalya    Monza
19-21 Eylül    Azerbaycan    Bakü
3-5 Ekim    Singapur    Singapur
17-19 Ekim    ABD    Austin
24-26 Ekim    Meksika    Mexico City
7-9 Kasım    Brezilya    Sao Paulo
20-22 Kasım    ABD    Las Vegas
28-30 Kasım    Katar    Lusail
5-7 Aralık    Abu Dabi    Yas Marina

Formula 1'de 2025 yılı takvimi belli oldu - 1. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı
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