İbo Aslan, UFC'deki ilk maçını nakavtla kazandı!

31 Mart 2024 14:55 - Güncelleme : 31 Mart 2024 15:05

Dünyanın en büyük karma dövüş organizasyonu olarak gösterilen Ultimate Fighting Championship’te (UFC) Türk sporcu İbo Aslan, ilk müsabakasına İsveçli rakibi Anton Turkalj karşısında çıktı.

ABD'de düzenlenen maçta İbo Aslan, İsveçli rakibi Anton Turkalj’yi 3. rauntta nakavt ederek ilk galibiyetini aldı.

"NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE"

Galibiyetin ardından İbo Aslan, “Ne mutlu Türküm diyene” dedi. O anlar sosyal medyada gündem olurken Türk sporseverlerden de büyük beğeni topladı.

“İNSANLARI NAKAVT ETMEK İÇİN GELDİM”

27 yaşındaki Türk sporcu, nakavt ettiği İsveçli rakibiyle ilgili “Benden 4 yıl kaçtı. Şimdi artık kaçamaz. Onu başlangıcımda UFC’de yakaladım ve nakavt ettim. Buraya maçı kazanmak için değil, insanları nakavt etmek için geldim” dedi.

“TÜRKİYE BAYRAĞI’NI TEMSİL EDİYORUM”

UFC’de aktif dövüşen tek Türk olduğunu belirten Aslan, “Tabii ki çok mutluyum. Türkiye’yi temsil ediyorum. O yüzden onurluyum. Türkiye Bayrağı’nı temsil ediyorum. Şu anda UFC’deki tek Türküm” ifadelerini kullandı.

İBO ASLAN, UFC'DEKİ 3. TÜRK SPORCU OLDU

İbo Aslan, UFC’de dövüşen 3. Türk sporcu olarak da tarihi geçti. Daha önce Alptekin Özkılıç ve Gökhan Saki de UFC’de yer almıştı.