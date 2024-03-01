Dolar ne kadar oldu, euro kaç TL? 1 Mart Cuma dolar euro kuru

01 Mart 2024 06:11 - Güncelleme : 01 Mart 2024 06:19

Son dakika dolar ne kadar oldu, euro kaç TL? Döviz kurları haftanın son mart ayının ilk gününde hareketliliğini sürdürüyor.

Dolar kuru rekor kırmaya devam ederken herkes "dolar nereye kadar yükselir? dolarda yükseliş devam edecek mi?" sorularına yanıt arıyor.

DOLAR YIL SONUNDA NE KADAR OLUR?

Piyasa uzmanları dolar kurunda yıl sonuna kadar 40/45 TL seviyesine kadar bir yükselişe işaret etse de kurun sadece birkaç lira yukarıda fiyatlanacağı tahmininde bulunanlar da var. Piyasayı yakından takip eden milyonlarca vatandaş da bu doğrultuda günlük kurlar üzerinden yatırımlarını yönlendirmeye çalışıyor.

Dolar fiyatı geçen haftayı 31 liranın üzerinde kapatmıştı. Peki haftanın son iş gününde yani 1 Mart Cuma dolar ne kadar oldu, euro kaç TL? İşte döviz kurlarında son durum, dolar, euro, sterlin fiyatı...

DOLAR KAÇ TL?

1 Mart dolar kuru bir kez daha hafif yükselişle 31 TL'nin üzerindeki seyrini sürdürdü.

Dolar alış: 31.28

Dolar satış: 31.31

EURO KAÇ TL?

Euro alış: 33.81

Euro satış: 33.95

STERLİN KAÇ TL?

Sterlin alış: 39.51

Sterlin satış: 39.68

1 MART CUMA DÖVİZ KURLARI