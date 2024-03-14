Dolar ne kadar oldu, euro kaç TL? 14 Mart Perşembe dolar euro kuru

14 Mart 2024 06:28 - Güncelleme : 14 Mart 2024 06:31

Son dakika dolar ne kadar oldu, euro kaç TL? Son dönemde tarihi bir yükseliş trendine girerek rekor üstüne rekor kıran dolar kuru, birkaç gündür yatay seyirde devam ediyor.

Bir yandan da 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi yatırımcılar ve vatandaşlar kurun daha da yükseleceği beklentisiyle döviz bürolarına hücum ediyor. Geçtiğimiz hafta kapanışta 32 liranın üzerinde tutunan dolar hafta sonu işlemlerin açık olduğu bankalar arası piyasada da bu seviyede kalmıştı. Hafta boyunca kurda sıra dışı bir hareketlilik gözlenmezken dolar kuru dün (13 Mart) bankalar arası piyasada son olarak 32.09 seviyesinden işlem gördü.

KAPALIÇARŞI'DA KUR DAHA YÜKSEK!

Diğer yandan dolar kuru ile ilgili "Seçim sonrası yükselecek" şeklindeki öngörüler, talepte etkili olurken diğer önemli yatırım araçlarından euro kuru 35 lira sınırını aştı. 40 lirayı geçen sterlin kuru da bu seviyedeki seyrini sürdürüyor.

Önceki gün Fitch Raiting'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesi de dolara olan talebi kesmedi. Dolar resmi kurda 32 lira civarında fiyatlanırken, Kapalıçarşı'da artışını sürdürerek yeni haftaya 33 liranın üzerinde başladı. Doların Kapalıçarşı satış fiyatı 33,16 TL'ye kadar çıktı.

Bu doğrultuda "Dolar ne kadar yükselir? Dolarda yükseliş devam edecek mi?" gibi sorular da bir kez daha önem kazandı.

UZMANLARDAN DOLAR YIL SONU TAHMİNİ

32 TL'yi gördükten sonra daha yukarıları zorlamaya başlayan doların Kapalıçarşı'da reelde 35-36 TL seviyelerinde çıkmıştı.

Şubat ayında açıklanan Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de yıl sonu dolar kuru beklentisi 40,0212 TL olmuştu.

HSBC'nin 6 Mart tarihli raporlarında ise 2024 yılı sonu için dolar tahmini 33 TL'den 36'ya TL'ye çıkarılmıştı.

Para ve altın piyasası uzmanlarından İslam Memiş'in tahminlerine göre ise dolar kuru, yıl sonunda 40-45 lira arasında fiyatlanabilir.

Peki 14 Mart Perşembe günü bankalar arası piyasada dolar ne kadar oldu, euro kaç TL? İşte döviz kurlarında son durum, dolar, euro, sterlin fiyatı...

DOLAR KAÇ TL?

14 Mart dolar kuru 32.10 TL'nin seviyelerinde fiyatlanmış durumda.

Dolar alış: 32.12

Dolar satış: 32.13

EURO KAÇ TL

Euro alış: 35.28

Euro satış: 35.33

STERLİN KAÇ TL?

Sterlin alış: 41.18

Sterlin satış: 41.21

14 MART PERŞEMBE DÖVİZ KURLARI

Fotoğraflar: pxhere.com