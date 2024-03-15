Dolar ne kadar oldu, euro kaç TL? 15 Mart Cuma dolar euro kuru

15 Mart 2024 06:31 - Güncelleme : 15 Mart 2024 06:33

Son dakika dolar ne kadar oldu, euro kaç TL? Önceki gün sabah saatlerinde 32.50 lirayı görerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan doların bu yükselişi devam edecek mi? Yatırımcıların yarı sıra milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren bu soruya cevap arayışı sürerken ekonomi uzmanları seçin sürecinin bu konuda belirleyici rol oynayacağı görüşünde.

SERBEST PİYASA DOLAR FİYATI!

Bankalar arası piyasada rekor seviye 32.50 olsa da altın serbest piyasada çok daha yüksek seviyelerde. Kapalıçarşı'da haftaya 33 liranın üzerinde başlayan doların 34 lira seviyesini zorladığı da ifade ediliyor.

Bu doğrultuda "Dolar ne kadar yükselir? Dolarda yükseliş devam edecek mi?" gibi sorular da bir kez daha önem kazandı.

UZMANLARDAN DOLAR YIL SONU TAHMİNİ

Salı günü Fitch Raiting'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesi de dolara olan talebi kesmedi. Artış sürerken dolar yıl sonunda ne kadar olur sorusunun cevabı da merak edilmeye başlandı. İşte tahminler:

Şubat ayında açıklanan Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de yıl sonu dolar kuru beklentisi 40,0212 TL olmuştu.

HSBC'nin 6 Mart tarihli raporlarında ise 2024 yılı sonu için dolar tahmini 33 TL'den 36'ya TL'ye çıkarılmıştı.

Para ve altın piyasası uzmanlarından İslam Memiş ise çok daha ötede bir tahminde bulunarak dolar kurunun, yıl sonunda 40-45 lira arasında fiyatlanabileceğini söyledi.

Peki 15 Mart Cuma dolar ne kadar oldu, euro kaç TL? İşte döviz kurlarında son durum, dolar, euro, sterlin fiyatı...

DOLAR KAÇ TL?

15 Mart dolar kuru 32.20 TL'nin seviyelerinde fiyatlanmış durumda.

Dolar alış: 32.20

Dolar satış: 32.22

EURO KAÇ TL?

Euro alış: 35.05

Euro satış: 35.07

STERLİN KAÇ TL?

Sterlin alış: 41.00

Sterlin satış: 41.04

15 MART CUMA DÖVİZ KURLARI