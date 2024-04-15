Dolar ne kadar oldu, euro kaç TL? 15 Nisan 2024 Salı dolar euro ve döviz kurları

15 Nisan 2024 07:31 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 07:32

ABD ekonomik verileri nedeniyle Fed'in bu yıl birden fazla faiz indirimi yapacağı yönündeki ihtimallerin azalması dolar kuru üzerinde doğrudan etki yapmıştı. Geçtğimiz hafta Dolar/TL, beş ayın en yüksek seviyesine çıkmıştı.

Cuma günü 32,20-32,40 bandında hareket eden dolar/TL'nin bayram tatilinin ardından hangi yönde ilerleyeceği merak ediliyordu. Nitekim İran ile İsrail arasında yaşanan sıcak çatışma sonrası piyasalarda gergin bir bekleyiş hakimdi

Peki bugün dolar ne kadar oldu, euro kaç TL? İşte 15 Nisan 2024 döviz kurları...

DOLAR KAÇ TL?

15 Nisan dolar kuru sabah saatlerinde düşüş trendinde ve 32 liranın üzerinde konulanmış durumda.

Dolar alış: 32.39

Dolar satış: 32.41

EURO KAÇ TL?

Euro alış: 34.52

Euro satış: 34.56

STERLİN KAÇ TL?

Sterlin alış: 40.37

Sterlin satış: 40.40

15 NİSAN 2024 SALI DÖVİZ KURLARI