Dolar ne kadar oldu, euro kaç TL? 18 Mart Pazartesi dolar euro ve döviz kurları 

18 Mart 2024 07:59 - Güncelleme : 18 Mart 2024 08:00

Son dakika dolar ne kadar oldu, euro kaç TL? Dolar daha da yükselir mi? Yüksek enflasyon döneminde yatırımlarını doğru yönlendirmek isteyen vatandaşlar ve yatırımcılar bu sorulara cevap arıyor.

Geçtiğimiz hafta başında 32.50 lirayı görerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan dolar kurunun ateşi, panik alımları sonrası bir nebze düşmüştü. Ancak uzmanlr seçim sürecinin dolar kuuru açısından belirleyici olacağını savunurken "Seçim sonrası dolar 40 TL olacak" iddiası gündeme oturdu.

DOLAR 40 TL OLACAK MI?

Ancak "Merkez Bankası'nın gizlice hazırlattığı ancak sızdırılan bir rapora dayandığı" iddia edilen haber Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından da yalanlandı.

Yapılan açıklamada "Doların 15 gün sonra 40 lira olacağına dair herhangi bir raporun olmadığı kaydedildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) her ay yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin manipülatif şekilde dezenformasyona konu edildiği belirtildi.

UZMANLARDAN DOLAR YIL SONU TAHMİNİ

Buna karşın doların 15 iün içinde olmasa da uzun vadede oldukça yüksek seviyelere ulaşacağına yönelik tahminlerin sayısı da bir hayli fazla.

HSBC'nin 6 Mart tarihli raporlarında ise 2024 yılı sonu için dolar tahmini 33 TL'den 36'ya TL'ye çıkarılmıştı.

Şubat ayında açıklanan Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de yıl sonu dolar kuru beklentisi 40,0212 TL olmuştu.

Para ve altın piyasası uzmanlarından İslam Memiş ise çok daha ötede bir tahminde bulunarak dolar kurunun, yıl sonunda 40-45 lira arasında fiyatlanabileceğini söyledi.

Peki 18 Mart Pazartesi dolar ne kadar oldu, euro kaç TL? İşte döviz kurlarında son durum, dolar, euro, sterlin fiyatı.

DOLAR KAÇ TL?

18 Mart dolar kuru sabah saatlerinde düşüş trendinde ve 32.30 TL seviyelerinde seyrediyor.

Dolar alış: 32.29

Dolar satış: 32.30

EURO KAÇ TL?

Euro alış: 35.17

Euro satış: 35.22

STERLİN KAÇ TL?

Sterlin alış: 41.12

Sterlin satış: 41.16

18 MART 2024 PAZARTESİ DÖVİZ KURLARI