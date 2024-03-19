Dolar ne kadar oldu, euro kaç TL? 19 Mart Salı dolar euro ve döviz kurları 

19 Mart 2024 08:43 - Güncelleme : 19 Mart 2024 08:49

Son dakika dolar ne kadar oldu, euro kaç TL? Dolar daha da yükselir mi? Türkiye yüksek enflasyonla boğuşmaya devam ederken milyonlarca insan elindeki yatırımları en iyi şekilde değerlendirmek dolar, euro ve altın gibi yatırım araçlarına yöneldi.

Geçtiğimiz hafta başında 32.50 lirayı görerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan dolar kuru, panik alımları sonrası bir nebze düşmüştü. Ancak dünkü hafta açılışında dolar bankalar arası piyasada yine rekor seviyeleri gördü.

Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatlerde uluslararası piyasalarda dolar 32,4320 liraya kadar yükseldi. Bu hareketlilik, 15 Mart’ta sığ piyasalarda kaydedilen 32,7824 lira seviyesiyle rekor kırmıştı.

"DOLAR 40 TL OLACAK" İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI?

Uzmanlar seçim sürecinin dolar kuru açısından belirleyici olacağını savunurken, "Seçim sonrası dolar 40 TL olacak" iddiası gündeme oturdu. Merkez Bankası'nın gizlice rapor hazırlattığı iddia edilen haber Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından da yalanlandı.

Yapılan açıklamada "Doların 15 gün sonra 40 lira olacağına dair herhangi bir raporun olmadığı kaydedildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) her ay yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin manipülatif şekilde dezenformasyona konu edildiği belirtildi.

DOLAR YIL SONUNDA NE KADAR OLUR?

Buna karşın doların 15 iün içinde olmasa da uzun vadede oldukça yüksek seviyelere zıplayacağına yönelik tahminlerin sayısı da bir hayli fazla.

HSBC'nin 6 Mart tarihli raporlarında ise 2024 yılı sonu için dolar tahmini 33 TL'den 36'ya TL'ye çıkarılmıştı.

Şubat ayında açıklanan Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de yıl sonu dolar kuru beklentisi 40,0212 TL olmuştu.

Para ve altın piyasası uzmanlarından İslam Memiş ise çok daha ötede bir tahminde bulunarak dolar kurunun, yıl sonunda 40-45 lira arasında fiyatlanabileceğini söyledi.

Peki 19 Mart Salı dolar ne kadar oldu, euro kaç TL? İşte döviz kurlarında son durum, dolar, euro, sterlin fiyatı.

DOLAR KAÇ TL?

19 Mart dolar kuru sabah saatlerinde düşüş trendinde ve 32.30 TL seviyelerinde seyrediyor.

Dolar alış: 32.33

Dolar satış: 32.34

EURO KAÇ TL?

Euro alış: 35.16

Euro satış: 35.20

STERLİN KAÇ TL?

Sterlin alış: 41.12

Sterlin satış: 41.15

19 MART 2024 SALI DÖVİZ KURLARI