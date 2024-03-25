Dolar ne kadar oldu, euro kaç TL? 25 Mart Pazartesi dolar euro ve döviz kurları 

25 Mart 2024 07:04 - Güncelleme : 25 Mart 2024 07:21

Merkez Bankası'nın geçtiğimiz hafta devreye soktuğu faiz hamlesi, dolar kuru başta olmak üzere döviz piyasasının sert bir şekilde düşmesine neden olmuştu. Yüzde 50'ye çıkan faizin ardından düşmeye başlayan dolar haftanın son gününde toparlanmış ve yeniden yükselişe geçmişti.

Diğer yandan yüksek enflasyon sınavından geçen vatandaşlar, yatırımlarını doğru hamlelere yönlendirmeye çalışıyor. Önceki hafta serbest piyasada 33 lirayı tüm zamanların en yüksek seviyelerini gören dolar dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Bu da son dakika dolar ne kadar oldu, euro kaç TL... dolar yükselir mi, yıl sonunda ne kadar olur, gibi soruları tekrar tekrar gündeme taşıyor.

DOLAR YIL SONUNDA NE KADAR OLUR?

Şubat ayında açıklanan Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu dolar kuru beklentisi 40,0212 TL olmuştu. Mart ayında ise Dolar/TL yıl sonu beklentisi yükselerek 42,79'a çıktı.

ABD bankası HSBC'nin 6 Mart tarihinde yayımladığı raporda 2024 yılı sonu için dolar tahmini 33 TL'den 36'ya TL'ye çıkarıldı.

Peki 25 Mart Pazartesi dolar ne kadar oldu, euro kaç TL? İşte döviz kurlarında son durum, dolar, euro, sterlin fiyatı.

DOLAR KAÇ TL?

25 Mart dolar kuru sabah saatlerinde düşüş trendinde ve 32.80 TL seviyelerinde seyrediyor.

Dolar alış: 32.37

Dolar satış: 32.38

EURO KAÇ TL?

Euro alış: 35.22

Euro satış: 35.24

STERLİN KAÇ TL?

Sterlin alış: 41.22

Sterlin satış: 41.24

25 MART 2024 PAZARTESİ DÖVİZ KURLARI